Пентагон перевели на осадное положение из-за стрельбы

На остановке у штаб-квартиры Минобороны США прозвучали выстрелы, по меньшей мере один человек ранен. Охрана рекомендует гражданам избегать этой территории

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Здание Министерства обороны США, Пентагон, перевели в режим локдауна из-за сообщений о выстрелах в районе здания. Предположительно, стрельба произошла у центра транзитных перевозок, где расположены остановки автобусов и станция метро.

«В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места», — сообщает охрана здания в Twitter.

CNN пишет, что выстрелы прозвучали на автобусной остановке перед основным входом в здание. Этим маршрутом обычно пользуются рядовые сотрудники военного ведомства.

По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о трех раненых. Одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете, а двух других — на машине скорой помощи. По данным телеканала, один из раненых — офицер полиции.