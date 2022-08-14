В США мужчина въехал в ограждение у Капитолия, открыл стрельбу и покончил с собой

В США мужчина открыл стрельбу у Капитолия и покончил с собой

Неизвестный въехал на автомобиле в ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь и покончил с собой. Полиция устанавливает его личность

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Вооруженный мужчина въехал на автомобиле в ограждение у здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местную полицию.

Мужчина открыл стрельбу в воздух, когда к нему направились сотрудники полиции. После этого он покончил с собой.

Личность погибшего в настоящий момент не установлена. У полиции пока нет сведений о том, планировал ли погибший нападать на членов конгресса США.

В августе прошлого года 49-летний американец Флойд Рэй Роузберри угрожал взорвать два квартала в Вашингтоне, если ему не дадут поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом. Роузберри заявил, что заложил взрывное устройство в автомобиль, который припарковал рядом со зданием библиотеки конгресса — она находится на Капитолийском холме.

Полиция Капитолия эвакуировала находящиеся поблизости офисные здания и обследовала автомобиль. Бомбы в нем не оказалось, но там обнаружили материалы, из которых можно было изготовить взрывное устройство. Роузберри в итоге сам вышел из машины и сдался полиции.