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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Мосгорсуд отпустил бывшего замминистра просвещения Ракову из СИЗО
Ракову арестовали в 2021-м по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования. В августе она признала вину. Суд заменил ей арест «запретом определенных действий» до 7 февраля
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, отпустил из-под домашнего ареста ректора «Шанинки» Сергея Зуева, а также смягчил меру пресечения другим участникам уголовного дела о мошенничестве, заменив им всем ее запретом определенных действий, сообщают «РИА Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны <...> меру пресечения в виде запрета определенных действий до 7 февраля включительно», — огласила решение судья Елена Гученкова.

Вместе с Раковой суд смягчил меру пресечения и другим фигурантам: ее гражданскому мужу Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину (бывшие они или действующие, не уточнялось), которые ранее находились в СИЗО. Также меру смягчили юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой — она раньше была под домашним арестом, теперь же под «запретом определенных действий».

Запреты будут сводиться к невозможности выходить из дома без разрешения следователя, кроме как с полудня до двух часов дня, а также пользоваться средствами связи.

По словам следователя, фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 млн руб. (ранее сообщалось об ущербе на 70 млн руб. — РБК). «Что касается 65 млн руб., которые обвиняемые погасили в казну в качестве возмещения ущерба, то она сложилась из разных эпизодов, предъявленных фигурантам», — пояснила «РИА Новости» адвокат Раковой.

Единственным фигурантом под мерой пресечения строже «запрета определенных действий» оказался проректор «Шанинки» Иван Федотов — срок его домашнего ареста продлили до 7 февраля, сообщил агентству представитель СК.

Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяли три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. Следствие полагает, что она в 2017 году вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Инкиным для похищения средств. Она признала вину в начале августа, однако тогда суд отказался освобождать ее из СИЗО.

По этому же делу был задержан ряд других фигурантов, в том числе ректор «Шанинки» Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В августе Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания «на новых участников преступления». В связи с этим его перевели из следственного изолятора под домашний арест. Расследование против Мау прекратили в октябре, в том же месяце его восстановили в должности ректора РАНХиГС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Марина Ракова Шанинка Сергей Зуев СИЗО домашний арест суд
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Следователь попросил освободить Ракову из СИЗО
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Суд перевел ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО под домашний арест
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