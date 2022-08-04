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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Суд отказался освобождать Ракову из СИЗО после признания вины

Ракова написала явку с повинной, сообщил адвокат. Защита попросила перевести ее под домашний арест. Ранее по этому же делу меру пресечения смягчили ректорам «Шанинки» и РАНХиГС Зуеву и Мау
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Тверской суд Москвы оставил под стражей экс-замминистра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Ранее ее адвокат Вячеслав Жуковский сообщил «Интерфаксу», что Ракова написала явку с повинной и заявила, что готова возместить ущерб. В связи с этим защита попросила перевести экс-замминистра из СИЗО под домашний арест.

РБК обратился за комментарием к Жуковскому.

Суд перевел ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО под домашний арест
Общество
Сергей Зуев

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Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. По этому же делу был задержан ряд других фигурантов, в том числе ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Накануне, 3 августа, следователь сообщил, что Зуев признал вину, полностью погасил ущерб и дал показания «на новых участников преступления». В связи с этим его перевели из следственного изолятора под домашний арест. Защита неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, обращая внимание на проблемы со здоровьем у ректора. После сообщения следователя о признании Зуевым вины адвокат Дмитрий Кравченко сообщил, что защита продолжает настаивать, что тот «не присваивал себе никакого имущества в ходе всех расследуемых событий».

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В тот же день, 3 августа, меру пресечения смягчили и для Мау, заменив домашний арест на подписку о невыезде, сообщил источник РБК. Ректор ранее также заявлял, что считает обвинения против себя абсурдными.

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