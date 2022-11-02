Следователь попросил освободить Ракову из СИЗО

Марина Ракова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следователь попросил Московский городской суд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, сообщили «РИА Новости» в суде.

Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она возглавляла. Ее адвокат Вячеслав Жуковский сообщал, что обвиняемая написала явку с повинной и готова возместить ущерб, но Тверской суд даже после этого оставил ее под стражей.

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