Следователь попросил освободить Ракову из СИЗО
Следователь попросил освободить экс-замминистра просвещения Ракову из СИЗО
Марина Ракова
Следователь попросил Московский городской суд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, сообщили «РИА Новости» в суде.
Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она возглавляла. Ее адвокат Вячеслав Жуковский сообщал, что обвиняемая написала явку с повинной и готова возместить ущерб, но Тверской суд даже после этого оставил ее под стражей.
Материал дополняется.