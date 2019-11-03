В Москве ввели спецплан для поимки убийцы главы Центра «Э» по Ингушетии

В Москве ввели специальный план для поимки подозреваемого в убийстве главы центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщил представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

По словам Титова, стрельбу открыл один человек.

Начальник ЦПЭ Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед Эльджаркиев были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы по адресу ул. академика Анохина, 2. Нападавший скрылся, как видно с камер видеонаблюдения, он был одет в красную куртку. По факут случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Это было не первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева. В январе этого года на трассе «Кавказ» неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматов. Тогда пострадали трое охранников Эльджаркиева, которые находились с ним в машине.