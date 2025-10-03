 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Китайский предприниматель Майлз Го, признанный виновным в мошенничестве на $1 млрд, заявил, что Пи Дидди предложил ему создать ИИ-платформу после выхода из тюрьмы, чтобы «помогать людям». Приговор рэперу вынесут 3 октября
Шон Комбс (Пи Дидди)
Шон Комбс (Пи Дидди) (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) намерен после выхода из тюрьмы создать платформу на основе искусственного интеллекта, чтобы «помогать людям». Об этом заявил китайский предприниматель Майлз Го, который находится вместе с ним в одной камере, пишет Financial Times (FT).

Го, также известный как Го Вэньгуй и Хо Ван Квок, написал письмо судье Аруну Субраманьяну, который курировал судебный процесс по делу Пи Дидди и самого китайца. Последний сообщил, что они с Комбсом «спят друг напротив друга» в федеральной тюрьме в Бруклине, где провели вместе «почти 200 дней».

Кроме того, Го рассказал, что несколько раз беседовал с Пи Дидди, которого назвал «очень добрым, чутким и гениальным человеком». По его словам, рэпер спрашивал, «сможем ли мы после освобождения создать платформу искусственного интеллекта, чтобы помогать людям».

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Общество
Пи Дидди

Бизнесмен не стал вдаваться в подробности, но отметил, что проект будет «не только для бизнеса, но и для эмоциональной поддержки».

Го также написал, что встречал немало знаменитостей и многие из них «не слишком организованны». Однако Комбс, по мнению бизнесмена, проявил себя совсем по-иному, проводя для сокамерников курс самопомощи под названием «Свободная игра с Дидди».

Пи Дидди находится под стражей в Бруклинской тюрьме с момента ареста в сентябре 2024 года. В начале июля суд присяжных оправдал его по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Рэпер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, но позже написал письмо судье, что берет «полную ответственность» за свои действия и приносит извинения всем, кому причинил боль. Пи Дидди заявил, что все преступления были «укоренены в [его] эгоизме» и что он «потерялся в наркотиках и излишествах».

Рэпер просит назначить ему 14 месяцев лишения свободы. Если ходатайство будет удовлетворено, заключенный сможет выйти на свободу до конца года с зачетом уже отбытого срока. Сторона обвинения запрашивает для него 11 лет и штраф $500 тыс. Приговор должен быть вынесен 3 октября.

Го, в свою очередь, обвиняется в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. В частности, ему вменяют мошенничество на сумму $1 млрд в отношении собственных подписчиков. Как отмечает FT, предприниматель прежде был активным критиком китайских властей и поддерживал контакты с американской администрацией, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Бизнесмен был признан виновным по девяти из 12 пунктов обвинения в июле 2024 года. Вынесение приговора, однако, неоднократно откладывалось, теперь его планируется озвучить в январе 2026-го.

