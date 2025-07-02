Присяжные оправдали Пи Дидди по обвинению в торговле людьми

Шон Комбс (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Суд присяжных признал рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдал по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, сообщает CNN. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Защита Комбса попросила отпустить его из-под стражи до вынесения приговора, поскольку он больше не обвиняется в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, и предложила залог в $1 млн, сообщает NBC News. Прокуратура выступила против этого.

Судья объявил, что примет решение после того, как изучит ходатайства обвинения и защиты.

Прежде чем рэпера вывели из зала суда, он опустился на колени перед своим стулом и склонил голову, словно молясь. Встав, он захлопал. Пи Дидди повернулся к своей семье и сказал: «Спасибо. Люблю тебя, мама. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя».

Адвокат экс-девушки Комбса, певицы Кэсси Вентуры, выступившей в суде против него по делу о торговле людьми, Даг Вигдор заявил, что она «проложила путь» для присяжных, чтобы признать его виновным по ряду обвинений.

«Весь этот уголовный процесс начался, когда наша клиентка Кэсси Вентура набралась смелости подать гражданский иск в ноябре 2023 года», — сказал он.

Вентура, в частности, рассказывала, что Пи Дидди принуждал ее к сексу с нанятыми им мужчинами из эскорта, а также однажды во время поездки в Майами ударил ее из-за «неправильного выражения лица». По ее словам, рэпер издевался над ней на протяжении более чем десяти лет и познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». Представители Пи Дидди утверждали, что тот подвергался шантажу со стороны Вентуры. После того как девушка подала иск против музыканта в 2023 году, они пришли к мировому соглашению.

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