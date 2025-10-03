Пи Дидди в письме судье извинился и заявил, что «потерялся в наркотиках»

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) написал судье, ведущему его дело, письмо, в которым приносит извинения за свои действия, накануне вынесения ему приговора по двум обвинениям, связанным с проституцией, сообщает ABC News.

В четырехстраничном письме Комбс заявил, что берет «полную ответственность» за свои действия, приносит извинения всем людям, которым причинил боль, и просит о снисхождении при вынесении приговора.

«Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своим поведением. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки», — написал он.

Комбс также извинился перед своей бывшей девушкой Кэсси Вентурой и женщиной, которая давала показания на суде под именем «Джейн». «Я буквально потерял рассудок. Я был неправ, подняв руку на женщину, которую любил», — сказал он о Вентуре.

Комбс утверждает, что его преступления были «укоренены в [его] эгоизме» и что он «потерялся в наркотиках и излишествах». По его словам, год, проведенный в тюрьме, изменил его к лучшему.

Он попросил судью не выносить ему суровый приговор, чтобы он мог провести время со своей семьей и получить «еще один шанс стать лучшим отцом, еще один шанс стать лучшим сыном и еще один шанс жить лучшей жизнью». «Я прошу у вас снисхождения сегодня, не только ради себя, но и ради моих детей», — написал он.

Ранее прокуроры попросили суд приговорить Комбса к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере $500 тыс. Ожидается, что федеральный судья Арун Субраманян вынесет приговор рэперу во время слушаний в пятницу, 3 октября, в Нью-Йорке.

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал его виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Адвокаты Комбса в сентябре призвали назначить ему 14-месячный срок. При таком приговоре Комбс был бы освобожден до конца года, поскольку ему зачли бы срок, уже проведенный в тюрьме после ареста. Музыканта арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции.