 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Пи Дидди
Пи Дидди (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Прокуроры попросили суд приговорить рэпера Пи Дидди (Шона Комбса), обвиняемого в сексуальных преступлениях, к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере $500 тыс., передает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Как пишет агентство, федеральные прокуроры потребовали для Комбса «не менее 135 месяцев лишения свободы». Ожидается, что федеральный судья Арун Субраманян вынесет приговор рэперу во время слушаний в пятницу, 3 октября, в Нью-Йорке.

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал его виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Рэпер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и, как ожидается, будет обжаловать приговор.

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком Пи Дидди
Общество
Дуэйн Кефф Ди Дэвис (в центре)

Адвокаты Комбса 23 сентября призвали назначить ему 14-месячный срок, утверждая, что Субраманян не должен учитывать доказательства жестокого обращения подсудимого с бывшими подругами, так как присяжные уже оправдали его по обвинению в принуждении к сексу.

Как отмечает Reuters, при таком приговоре Комбс был бы освобожден до конца года, поскольку ему зачли бы срок, уже проведенный в тюрьме после ареста.

Музыканта арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Основное обвинение касается организации вечеринок под названием freak-offs. Экс-девушка Комбса певица Кэсси Вентура, в частности, рассказывала, что Пи Дидди принуждал ее к сексу со специально нанятыми мужчинами из эскорта.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Пи Дидди суд прокуроры США P.Diddy
Шон Пи Дидди Комбс фото
Шон Пи Дидди Комбс
рэпер, продюсер, актер, музыкант
4 ноября 1969 года
Материалы по теме
Обвинявшая Jay-Z и P.Diddy в изнасиловании отозвала иск
Общество
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании на вечеринке P.Diddy
Технологии и медиа
Вуз в США лишил рэпера P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона Спорт, 12:11
УАЗ возобновил сборку внедорожников «Хантер» Авто, 12:07
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей Общество, 12:06
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов» Политика, 12:01
Осенний призыв 2025: как он будет проходить и какие будут нововведения РБК Компании, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске Общество, 11:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии Политика, 11:52
Какие штрафы грозят владельцам загородного жилья в 2025 году Недвижимость, 11:51
Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой Спорт, 11:50
Остался квартал до конца года. На что смотреть в экспресс-анализе бизнесаПодписка на РБК, 11:49
Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению» Политика, 11:43
Новый Belgee S50 появился у дилеров. Он дешевле Geely Emgrand Авто, 11:40
Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома Политика, 11:40