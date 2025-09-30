Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Пи Дидди (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Прокуроры попросили суд приговорить рэпера Пи Дидди (Шона Комбса), обвиняемого в сексуальных преступлениях, к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере $500 тыс., передает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Как пишет агентство, федеральные прокуроры потребовали для Комбса «не менее 135 месяцев лишения свободы». Ожидается, что федеральный судья Арун Субраманян вынесет приговор рэперу во время слушаний в пятницу, 3 октября, в Нью-Йорке.

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал его виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Рэпер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и, как ожидается, будет обжаловать приговор.

Адвокаты Комбса 23 сентября призвали назначить ему 14-месячный срок, утверждая, что Субраманян не должен учитывать доказательства жестокого обращения подсудимого с бывшими подругами, так как присяжные уже оправдали его по обвинению в принуждении к сексу.

Как отмечает Reuters, при таком приговоре Комбс был бы освобожден до конца года, поскольку ему зачли бы срок, уже проведенный в тюрьме после ареста.

Музыканта арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Основное обвинение касается организации вечеринок под названием freak-offs. Экс-девушка Комбса певица Кэсси Вентура, в частности, рассказывала, что Пи Дидди принуждал ее к сексу со специально нанятыми мужчинами из эскорта.