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Дело инстаблогеров ,  
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МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млн

Сюжет
Дело инстаблогеров
По версии следствия, злоумышленники, среди которых «известные блогеры», проводили и продавали россиянам фитнес-марафоны, а оплата поступала на их зарубежные счета. По данным «РИА Новости», речь идет о Чекалиных

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., обстоятельства которого связаны с деятельностью «известных блогеров», сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка», — уточнила Волк.

После этого, по ее словам, фигуранты предоставляли подложные документы в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля. По предварительным данным, только за полгода за пределы России было выведено свыше 250 млн руб.

«РИА Новости» сообщает, что речь идет о блогере Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшем муже Артеме. Об этом же пишет «360.ru». РБК в ответ на вопрос к МВД о том, идет ли речь о Чекалиных, прислали ссылку на оригинальный пост Ирины Волк.

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
Общество
Валерия Чекалина

О том, что против Чекалиных завели новое дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), госагентства сообщили накануне. Сегодня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что бывших супругов задержали после очередного допроса.

Дело связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай, уточнял источник «РИА Новости». Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».

В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Лерчек блогеры мошенничество вывод денег Россия уголовное дело
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Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
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