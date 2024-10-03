МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млн

По версии следствия, злоумышленники, среди которых «известные блогеры», проводили и продавали россиянам фитнес-марафоны, а оплата поступала на их зарубежные счета. По данным «РИА Новости», речь идет о Чекалиных

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., обстоятельства которого связаны с деятельностью «известных блогеров», сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка», — уточнила Волк.

После этого, по ее словам, фигуранты предоставляли подложные документы в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля. По предварительным данным, только за полгода за пределы России было выведено свыше 250 млн руб.

«РИА Новости» сообщает, что речь идет о блогере Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшем муже Артеме. Об этом же пишет «360.ru». РБК в ответ на вопрос к МВД о том, идет ли речь о Чекалиных, прислали ссылку на оригинальный пост Ирины Волк.

О том, что против Чекалиных завели новое дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), госагентства сообщили накануне. Сегодня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что бывших супругов задержали после очередного допроса.

Дело связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай, уточнял источник «РИА Новости». Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».