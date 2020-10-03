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В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей репрессий

По словам митрополита Илариона, с захоронением Ленина придется еще подождать. При этом он считает, что вождю пролетариата не место на Красной площади
Митрополит Иларион
Митрополит Иларион (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

После захоронения тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади следует открыть музей массовых репрессий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он отметил, что речь о немедленном захоронении тела вождя пролетариата не идет, поскольку в этом вопросе нужно действовать осторожно. «Скорее всего, нам придется еще какое-то время ждать до тех пор, пока он будет похоронен», — сказал Иларион, добавив, что не сомневается, что тело Ленина все же будет когда-нибудь захоронено.

При этом представитель РПЦ считает, что вождю не место на главной площади страны. »Случилось так, что именно с этим человеком связано начало «красного террора», начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади», — пояснил Иларион.

Зюганов заявил о презрении к идее другого использования мавзолея
Общество
Геннадий Зюганов

Несмотря на это, он признает, что Ленин остается своего рода святыней для многих людей. И вынос его тела из мавзолея сейчас будет посягательством на веру его последователей.

Тема захоронения тела Ленина и дальнейшего использования мавзолея вновь вызвала обсуждения после объявления Союзом архитекторов России конкурса на проект реиспользования усыпальницы вождя в будущем.

Сами архитекторы сообщили, что хотели бы превратить мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Щусева. «Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Поэтому как филиал Музея архитектуры это довольно интересное предложение» — заявил глава Союза архитекторов Николай Шумаков.

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Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея
Общество
Мавзолей В. И. Ленина

Впоследствии конкурс был отменен. Режиссер и сценарист Александр Сокуров, которого приглашали в качестве члена жюри, заявил, что вместе с Лениным следует убрать «весь некрополь в Кремлевской стене».

Представители КПРФ раскритиковали конкурс. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что предложения по какому-либо иному использованию мавзолея не вызывают у него ничего кроме презрения.

По его словам, ансамбль Красной площади, Кремля и мавзолея является сокровищем мировой культуры, и никто не имеет права вносить в него какие-то изменения.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Ленин мавзолей музей РПЦ
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