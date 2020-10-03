В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей репрессий

По словам митрополита Илариона, с захоронением Ленина придется еще подождать. При этом он считает, что вождю пролетариата не место на Красной площади

Митрополит Иларион (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

После захоронения тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади следует открыть музей массовых репрессий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он отметил, что речь о немедленном захоронении тела вождя пролетариата не идет, поскольку в этом вопросе нужно действовать осторожно. «Скорее всего, нам придется еще какое-то время ждать до тех пор, пока он будет похоронен», — сказал Иларион, добавив, что не сомневается, что тело Ленина все же будет когда-нибудь захоронено.

При этом представитель РПЦ считает, что вождю не место на главной площади страны. »Случилось так, что именно с этим человеком связано начало «красного террора», начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади», — пояснил Иларион.

Несмотря на это, он признает, что Ленин остается своего рода святыней для многих людей. И вынос его тела из мавзолея сейчас будет посягательством на веру его последователей.