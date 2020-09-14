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Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

Президент Союза архитекторов рассказал, что после объявления конкурса на варианты нового использования мавзолея на него начали оказывать давление, а некоторые критики даже стали высказывать угрозы
Мавзолей В. И. Ленина
Мавзолей В. И. Ленина (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Союз архитекторов отменяет конкурс на идеи о реиспользовании мавзолея Ленина, сообщил РБК президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Он рассказал, что после объявления конкурса ему начали поступать угрозы.

«Конкурс решили отменить. Никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина, но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности, которые обвиняют меня во всем — что я сношу мавзолей, что я выбрасываю на помойку Ленина», — рассказал Шумаков.

Он отметил, что неоднократно пытался объяснить, что условия конкурса этого не предполагают, однако давление на него продолжилось. «Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, 7 ноября приближается. Одно и то же, в течение вот четырех дней. Уже сил никаких нет, и я решил прикрыть. Просто катастрофа — в обществе творятся страшные вещи, я этого абсолютно не ожидал», — описал он ситуацию.

Он сообщил, что ему из-за конкурса начали поступать «постоянные угрозы». «Поэтому я пока повременю, посмотрю как жить дальше, не знаю пока, будут ли еще попытки», — сказал Шумаков.

В интервью «Эху Москвы» Шумаков подчеркнул, что сам всегда был против сноса Мавзолея и выноса оттуда тела Ленина.

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О конкурсе на реиспользование мавзолея было публично объявлено 11 сентября. Авторы предлагали всем желающим представить свои эскизы возможных вариантов использования здания. «Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — говорилось в положении о конкурсе.

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Резко против проведения конкурса выступили коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел его «грязной провокацией».

Авторы: Роман Кирьянов, Георгий Тадтаев
Теги: Мавзолей Ленина, архитекторы
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