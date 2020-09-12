Сокуров оценил предложение по ре-использованию Мавзолея

Режиссер и сценарист Александр Сокуров пока не получил приглашение участвовать в жюри конкурса по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади, сообщил он РБК.

«Если будут выселять собственника из квартиры, то надо захоронить, к тому же надо убрать тогда не только его, но и весь некрополь в Кремлевской стене на какое-то специальное государственное кладбище», — прокомментировал он данную инициативу.

Режиссер пояснил, что еще не принял решение, будет ли он оценивать работы участников, если такое предложение поступит от организаторов конкурса.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея. В пресс-службе организации заявили, что в жюри приглашены кинорежиссер Александр Сокуров, министр культуры Ольга Любимова, директор музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, писатель Александр Проханов и другие общественные деятели.