Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея

Геннадий Зюганов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея на Красной площади в Москве. Об этом он заявил в беседе с РБК.

По его словам, ансамбль Красной площади, Кремля и Мавзолея является сокровищем мировой культуры, и никто не имеет права делать какие-либо перепланировки.

«Речь идет не об архитектурном сооружении, речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить пошляки, огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков. Поэтому ничего, кроме презрения у меня это вызывать не может», — пояснил Зюганов.

По мнению лидера российских коммунистов, конкурс является «грязной провокацией людей, которые ничего общего не имеют ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой».