Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса у Паттинсона

Съемки нового «Бэтмена», которые и без того пришлось прервать на несколько месяцев из-за пандемии, вновь сорваны. Причиной этого стал положительный тест у звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона, исполняющего главную роль

Роберт Паттинсон (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Съемки нового фильма франшизы «Бэтмен» приостановлены из-за того, что один из актеров сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Holliwood Reporter со ссылкой на заявление представителя The Warner Bros. По данным Vanity Fair, речь может идти об актере Роберте Паттинсоне, играющего в фильме главную роль, эту информацию подтверждает The Deadline.

Сейчас съемки фильма проходят в Лондоне. «Член съемочной команды «Бэтмена» сдал положительный тест на COVID-19, и был изолирован в соответствии с действующими правилами. Съемки временно приостановлены», — сообщили в The Warner Bros.

Съемки фильма, начавшиеся еще в январе 2020 года в Великобритании, были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. На тот момент режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. Съемки фильма возобновились лишь недавно. Первый трейлер фильма создатели показали лишь 22 августа.

Источник The Vanity Fair утверждает. что коронавирусом заразился исполнитель главной роли, актер Роберт Паттинсон, получивший известность по роли в серии фильмов «Сумерки». Warner Bros. не ответила на запрос Dealine относительно того, был ли именно Паттинсон тем участником съемок, о котором говорилось в заявлении.