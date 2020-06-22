Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли из-за пандемии

Ранее о переносах вручения премий также заявили Американская и Британская киноакадемии. Организаторы решили поддержать пострадавшую во время пандемии отрасль

Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов и телеканал NBC сообщили, что церемония вручения наград «Золотой глобус», которая традиционно проходит в начале января, состоится 28 февраля.

Решение о переносе связано с пандемией коронавируса и проблемами, которые испытала киноотрасль.

Изначально на 28 февраля 2021 года было запланировано вручение наград Американской киноакадемии «Оскар». Однако его решили перенести на 25 апреля. Сделано это было в том числе и ради интересов компаний, которые из-за двухмесячной паузы не успели бы доснять часть лент, которые могли бы стать потенциальными номинантами.

«Срок рассмотрения заявки на получение премии «Оскар» был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорилось в сообщении киноакадемии.

Помимо этого впервые за всю историю «Оскара» к отбору будут допущены фильмы, которые были показаны онлайн во время закрытия кинотеатров. Организаторы премии уточнили, что новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются.

Для того чтобы участвовать в отборе, фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма, а также удовлетворять остальным критериям.



Перенесла свою церемонию и Британская киноакадемия — на 11 апреля 2021 года.