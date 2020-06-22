Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли из-за пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 13:48
Как работают вложения в акции без риска РБК и БКС, 21:22 Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане Политика, 21:18 У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус Общество, 21:17 У «Ведомостей» сменится издатель Бизнес, 21:09 Регионам выделят на горячее питание в школах более ₽100 млрд за три года Общество, 20:58 РФС рассмотрит эпизод с выкриками фанатов ЦСКА в адрес Малкома Спорт, 20:56 Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве Политика, 20:53 Apple представила новую ОС для iPhone Технологии и медиа, 20:50 Два человека пострадали при падении параплана в Сочи Общество, 20:35 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 20:25 Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли из-за пандемии Общество, 20:21 В Москве сняли ограничения на работу турагентств Общество, 20:21 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек Общество, 20:19 Курс доллара опустился ниже ₽69 впервые с 11 июня Quote, 20:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли из-за пандемии

Ранее о переносах вручения премий также заявили Американская и Британская киноакадемии. Организаторы решили поддержать пострадавшую во время пандемии отрасль

Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов и телеканал NBC сообщили, что церемония вручения наград «Золотой глобус», которая традиционно проходит в начале января, состоится 28 февраля.

Решение о переносе связано с пандемией коронавируса и проблемами, которые испытала киноотрасль.

Изначально на 28 февраля 2021 года было запланировано вручение наград Американской киноакадемии «Оскар». Однако его решили перенести на 25 апреля. Сделано это было в том числе и ради интересов компаний, которые из-за двухмесячной паузы не успели бы доснять часть лент, которые могли бы стать потенциальными номинантами.

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за пандемии
Общество
Фото: Matt Sayles / Invision / AP

«Срок рассмотрения заявки на получение премии «Оскар» был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорилось в сообщении киноакадемии.

Помимо этого впервые за всю историю «Оскара» к отбору будут допущены фильмы, которые были показаны онлайн во время закрытия кинотеатров. Организаторы премии уточнили, что новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются.

Для того чтобы участвовать в отборе, фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма, а также удовлетворять остальным критериям.

Перенесла свою церемонию и Британская киноакадемия — на 11 апреля 2021 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Оскар», киноакадемия
Материалы по теме
Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter