Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня

Ведущие киностудии в Голливуде смогут с 12 июня возобновить съемки фильмов, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер, передает телекомпания ABC.

«Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение будет обнародовано завтра и вступит в силу 12 июня», — сказала она.

Также работу возобновят зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также теле- и киносъемочных компании.

Как сообщила Феррер, условием для открытия учреждений является соблюдение протоколов в сфере здравоохранения. В частности, речь идет о необходимость носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,9 млн случаев заражений коронавирусом. Страна занимает первое место по числу инфицированных COVID-19. Умерли в США более 112 тыс. человек.