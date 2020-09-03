Тайфун «Майсак» привел к сбою в движении поездов в Приморье

На участке Владивосток — Смоляниново произошло отключение электроснабжения, пригородные поезда частично отменяют. В городах Приморья ветер повредил крыши домов и оборвал провода, в городе Находка власти ввели режим ЧС

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из-за ураганного ветра, вызванного прохождением над Приморским краем тропического тайфуна «Майсак», на участке Владивосток — Смоляниново Дальневосточной железной дороги произошло отключение электроснабжения, что вызвало сбой в движении пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Ураганный ветер поднялся до 30 м/с. Поезда во Владивосток следуют с задержкой. «Из-за непогоды отменяются пригородные поезда отправлением со станции Владивосток, кроме следующих в Уссурийск, Находку и Ружино», — говорится в сообщении. На данный момент ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.

В правительстве Приморского края сообщили, что в нескольких районах Владивостока зафиксировали повреждения крыш, в городе унесло плавучий док, а также подтопило проезд на село Береговое. В Артеме сорвало крышу детского сада.

Как передает местное издание Vl.ru, из-за ветра во Владивостоке к 16:49 по местному времени(9:49 мск) без света оставались более 830 жилых домов. К вечеру подачу электричества частично восстановили, без света еще были более 200 домов. Кроме того, ветер повредил кровлю почти у 50 домов, повалил более 100 деревьев и снес несколько рекламных конструкций.

От ураганного ветра также пострадал город Находка. По всему городу ветер оборвал линии электропередач и повредил крыши многоквартирных домов.Из-за тайфуна в городе ввели режим ЧС, сообщили в городской администрации.