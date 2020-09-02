В Приморье отдыхающих попросили срочно покинуть побережье из-за урагана

Власти Приморского края выпустили обращение, в котором попросили всех отдыхающих в регионе срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана. Оно опубликовано на сайте государственного казенного учреждения по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС.

Отдыхающим на побережье в Приморье нужно либо покинуть места отдыха, либо переместиться туда, где более безопасно. «Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Приморье идет ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак». Он будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая, а в Приморье сильнее всего затронет юго-запад и запад региона. В этих местах ожидаются сильные и очень сильные дожди, а порывы ветра могут достигать 15–28 м/с.

У мысов Залива Петра Великого ураганный ветер может достичь скорости 38 м/с. Ожидается высота волн до 5 м, а на восточном побережье — до 7 м. У южного побережья Приморского края уровень моря может подняться до критических отметок.