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В Приморье отдыхающих попросили срочно покинуть побережье из-за урагана

Власти Приморского края выпустили обращение, в котором попросили всех отдыхающих в регионе срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана. Оно опубликовано на сайте государственного казенного учреждения по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС.

Отдыхающим на побережье в Приморье нужно либо покинуть места отдыха, либо переместиться туда, где более безопасно. «Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Приморье идет ураган, вызванный прохождением тайфуна «Майсак». Он будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая, а в Приморье сильнее всего затронет юго-запад и запад региона. В этих местах ожидаются сильные и очень сильные дожди, а порывы ветра могут достигать 15–28 м/с.

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У мысов Залива Петра Великого ураганный ветер может достичь скорости 38 м/с. Ожидается высота волн до 5 м, а на восточном побережье — до 7 м. У южного побережья Приморского края уровень моря может подняться до критических отметок.

Спасатели посоветовали не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили около различных конструкций, деревьев, подпорных стен, а также в низинах, где возможны подтопления. Не стоит устраивать охоту, рыбалку, прогулки, купаться и выходить в море на маломерных судах.

В свою очередь губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал освободить детей от школы из-за урагана. Он попросил министров гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края согласовать эти рекомендации с главами муниципальных образований, где будет наиболее сильный ветер. В первую очередь, уточнил Кожемяко, речь идет о Хасанском районе, Владивостоке, Артеме, Шкотово и Находке.

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Теги: Приморье, ураган
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