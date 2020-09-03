В Южной Корее тайфун «Майсак» вызвал масштабные перебои с электроэнергией

На Южную Корею обрушился тайфун «Майсак», что привело к отключениям электроэнергии в более чем 120 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всего перебои с электричеством затронули 121 949 домохозяйств. По данным на 1:17 по мск его не восстановили в 83 959 из них.

Ранее агентство уточняло, что из-за тайфуна на острове Чеджудо без доступа к электроэнергии оказались около 30 тыс. домов, поскольку сильный ветер повредил линии электропередач. Газета Chosun Ilbo писала, что во втором по величине городе Южной Кореи Пусане отключения электроэнергии коснулись жителей 3874 домов.

Кроме того, тайфун вызвал затопление 24 дорог, один случай затопления судна и временную остановку работы атомной электростанции. Были отменены около 40 железнодорожных рейсов, в аэропортах по всей стране из-за неблагоприятных погодных условий отложили более 400 внутренних авиарейсов.