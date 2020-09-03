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В Южной Корее тайфун «Майсак» вызвал масштабные перебои с электроэнергией

На Южную Корею обрушился тайфун «Майсак», что привело к отключениям электроэнергии в более чем 120 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всего перебои с электричеством затронули 121 949 домохозяйств. По данным на 1:17 по мск его не восстановили в 83 959 из них.

Ранее агентство уточняло, что из-за тайфуна на острове Чеджудо без доступа к электроэнергии оказались около 30 тыс. домов, поскольку сильный ветер повредил линии электропередач. Газета Chosun Ilbo писала, что во втором по величине городе Южной Кореи Пусане отключения электроэнергии коснулись жителей 3874 домов.

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Кроме того, тайфун вызвал затопление 24 дорог, один случай затопления судна и временную остановку работы атомной электростанции. Были отменены около 40 железнодорожных рейсов, в аэропортах по всей стране из-за неблагоприятных погодных условий отложили более 400 внутренних авиарейсов.

В результате разгула стихии пострадали 22 человека. Одна женщина погибла, получив ранения осколками разбитого окна.

Как передает Yonhap, согласно прогнозам «Майсак» должен был стать одним из самых мощных тайфунов, которые обрушивались на страну за последние годы.

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В Приморье отдыхающих попросили срочно покинуть побережье из-за урагана
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Приморского края России 2 сентября предупреждали, что на регион движется ураган, вызванный тайфуном «Майсак». Всех отдыхающих попросили срочно покинуть побережье и переместиться в более безопасное место.

«Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома», — говорилось в предупреждении. Губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал освободить из-за урагана детей от школы.

Теги: Южная Корея, тайфун
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