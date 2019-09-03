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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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СК завел дело из-за гибели в Турции девочки из Петербурга

По факту гибели 12-летней россиянки в одном из отелей турецкого города Бодрум возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным, несовершеннолетняя из Санкт-Петербурга купалась в бассейне и ее рука застряла в системе фильтрации, из-за чего ребенок долгое время находился под водой. Ей оказали помощь и госпитализировали, но позже девочка скончалась в больнице.

Следствие считает, что это произошло из-за того, что сотрудники отеля не обеспечили «надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки» бассейна.

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Ход дела поставлен на контроль центрального аппарата СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил столичным следователям разобраться в нескольких делах по факту происшествий с россиянами в Турции. Речь идет об инциденте с 16-летней жительнице Красноярска, которая попала в турецкую больницу с подозрением на воспаление аппендицита и погибла после операции, а также о фактах получения травм 19-летней москвичкой и девочкой 2013 года рождения.

Теги: Турция, девочка, уголовное дело
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