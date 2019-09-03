СК завел дело из-за гибели в Турции девочки из Петербурга

По факту гибели 12-летней россиянки в одном из отелей турецкого города Бодрум возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным, несовершеннолетняя из Санкт-Петербурга купалась в бассейне и ее рука застряла в системе фильтрации, из-за чего ребенок долгое время находился под водой. Ей оказали помощь и госпитализировали, но позже девочка скончалась в больнице.

Следствие считает, что это произошло из-за того, что сотрудники отеля не обеспечили «надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки» бассейна.

Ход дела поставлен на контроль центрального аппарата СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил столичным следователям разобраться в нескольких делах по факту происшествий с россиянами в Турции. Речь идет об инциденте с 16-летней жительнице Красноярска, которая попала в турецкую больницу с подозрением на воспаление аппендицита и погибла после операции, а также о фактах получения травм 19-летней москвичкой и девочкой 2013 года рождения.