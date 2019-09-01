Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию

Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Генконсульство России в Анталье.

Согласно сообщению, российские дипломаты вместе с представителями ритуальной службы помогли подготовить и оформить необходимые документы для репатриации и других процедур.

При этом, оплату проведенного лечения, а также репатриации и авиабилетов для родителей девочки взяла на себя страховая компания «Согласие», в которой была застрахована погибшая.

В Генконсульстве отметили, что российские дипломаты с местными властями и адвокатами продолжают следить за расследованием инцидента, в результате которого скончалась 12-летняя девочка.

Несчастный случай произошел с 12-летней россиянкой на отдыхе в отеле в турецком городе Бодрум 18 августа. Она нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода. Руку удалось вытащить, только сломав трубу. В результате девочка захлебнулась и впала в кому. По словам врачей, ребенок четыре раза пережил клиническую смерть. Позднее, 28 августа девочка скончалась в одной из турецких больниц.