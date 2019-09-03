Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

Президент ранее заявил, что банк не идет навстречу пострадавшим и «не очень-то откликается на просьбы граждан» по реструктуризации кредитов

Сбербанк реструктурирует кредиты населению Иркутской области и малым предприятиям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении банка после визита главы кредитной организации Германа Грефа в затопленный Тулун.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — заявил Греф.

Банк также пообещал построить в городе инфекционное отделение больницы за свой счет, говорится в заявлении. «Мы выберем лучший типовой проект, существующий в России, и, для того чтобы сократить сроки строительства, возьмем его и адаптируем под местные задачи», — отметил глава Сбербанка.

Кроме того, добавил Греф, Сбербанк принял участие в организации отдыха 223 детей из пострадавших регионов. Детей двумя самолетами «Аэрофлота» отправили на месяц в Крым и Краснодарский край. Один из самолетов обеспечил перевозку бесплатно, второй был оплачен банком и областной администрацией.

Сбербанк заверяет, что начал оказывать помощь пострадавшим от наводнения с первых дней трагедии. В частности, кредитная организация открыла счет для перечисления помощи и перевела от банка 20 млн руб. На данный момент на этот счет собрано 131,1 млн руб.