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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

Владимир Путин обвинил Сбербанк в том, что он не идет навстречу пострадавшим от паводка в Иркутской области. Трансляцию совещания с чиновниками в Тулуне вел телеканал «Россия 24».

Президент заметил, что банк «не очень-то откликается на просьбы граждан» по реструктуризации кредитов. «Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», — сказал глава государства.

Путин предложил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с главой Сбербанка Германом Грефом. Зампред правительства в ответ пообещал, что поднимет этот вопрос на встрече с Грефом завтра, когда глава Сбербанка прибудет в Иркутскую область.

Во время совещания в Тулуне Путин уже раскритиковал местные власти за неэффективную, по его мнению, работу по ликвидации последствий паводка. В частности, критике он подверг мэра Нижнеудинска из-за ситуации с невыплатой средств работникам структур, участвовавших в ликвидации последствий стихи.

Теги: Владимир Путин, Сбербанк, паводок
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