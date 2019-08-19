Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

По словам защитника, статус режиссера Дмитрия Васильева в уголовном деле изменен с подозреваемого на свидетеля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Зинурова.

«Сегодня Васильев явился в Технический переулок и забрал все свои личные вещи. Он переходит в статус свидетеля — это свершившийся факт», — сказал адвокат, уточнив, что его подзащитного сегодня выпишут из больницы, а завтра он уже выйдет на работу.

Дмитрий Васильев — режиссер научно-популярного телеканала о медицине «Доктор». Он снимал сериалы и документальные фильмы. Правоохранители задержали его 9 августа и поместили в изолятор временного содержания. На следующий день его госпитализировали. Адвокат Татьяна Прилипко сообщала, что у Васильева диабет, в изолятор ему не разрешили взять с собой глюкометр и инсулин.

Заочно арестовывать его суд отказался, а 11 августа Васильева выписали. Спустя два дня его вновь госпитализировали в отделение эндокринологии. Его защитник также ссылался на связанное с диабетом ухудшение здоровья.