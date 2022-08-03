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Депутата Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы, а он не пришел

Вадим Белоусов осужден по делу о взятке более чем на 3 млрд руб., срок он должен отбывать в колонии строгого режима. Адвокат объяснил причину отсутствия депутата в суде его занятостью
Вадим Белоусов
Вадим Белоусов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Депутат Госдумы Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» приговорен к десяти годам тюремного заключения по делу о взятке более чем на 3 млрд руб., такой приговор вынес Мосгорсуд. Белоусов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили РБК в суде.

Суд также оштрафовал депутата на 500 млн руб. и лишил его медали «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, в течение трех лет, сообщает корреспондент «РИА Новости».

До вступления приговора в силу Белоусов должен находиться под стражей, постановил суд. В марте 2019 года суд в Екатеринбурге не нашел оснований для ареста политика. Ранее с него была взята подписка о невыезде.

Белоусов отрицает свою вину. В суд он не явился. Прокурор просил осудить депутата на 14 лет.

Адвокат подсудимого объяснил причину отсутствия Белоусова его «занятостью и ранее запланированными рабочими встречами».

Суд счел нужным объявить Белоусова в розыск при наличии оснований.

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Помимо парламентария, на скамье подсудимых также главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова.

По версии следствия, Белоусов и Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими с 2010 по 2014 год получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. Юревич уехал за России и объявлен в международный розыск.

В декабре 2018 года Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Как заявлял парламентарий, комментируя дело против него, ему вменяют, что он «ратовал за хорошие дороги» в Челябинской области. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области», — говорил он в марте 2019 года. Белоусов утверждал, что взяток не брал.

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Елена Чернышова
депутат приговор взятка Мосгорсуд
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