Депутата Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы, а он не пришел
Депутат Госдумы Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» приговорен к десяти годам тюремного заключения по делу о взятке более чем на 3 млрд руб., такой приговор вынес Мосгорсуд. Белоусов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили РБК в суде.
Суд также оштрафовал депутата на 500 млн руб. и лишил его медали «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, в течение трех лет, сообщает корреспондент «РИА Новости».
До вступления приговора в силу Белоусов должен находиться под стражей, постановил суд. В марте 2019 года суд в Екатеринбурге не нашел оснований для ареста политика. Ранее с него была взята подписка о невыезде.
Белоусов отрицает свою вину. В суд он не явился. Прокурор просил осудить депутата на 14 лет.
Адвокат подсудимого объяснил причину отсутствия Белоусова его «занятостью и ранее запланированными рабочими встречами».
Суд счел нужным объявить Белоусова в розыск при наличии оснований.
Помимо парламентария, на скамье подсудимых также главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова.
По версии следствия, Белоусов и Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими с 2010 по 2014 год получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог. Юревич уехал за России и объявлен в международный розыск.
В декабре 2018 года Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Как заявлял парламентарий, комментируя дело против него, ему вменяют, что он «ратовал за хорошие дороги» в Челябинской области. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области», — говорил он в марте 2019 года. Белоусов утверждал, что взяток не брал.