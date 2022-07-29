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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о рекордной взятке в Минобороны

Мосгорсуд отменил приговор посреднику в деле о рекордной взятке в Минобороны по апелляции осужденного. Суд решил, что в его деле, которое рассматривали в особом порядке, были нарушения, которые «искажают суть правосудия»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Мосгорсуд отменил приговор для одного из фигурантов уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны с формулировкой «за искажение сути правосудия», следует из карточки дела в базе данных московских судов. Первым внимание на отмену приговора обратила газета «Коммерсантъ».

Речь идет об Алексее Пожидаеве — фигуранте дела в отношении сотрудников военного ведомства из продовольственного и других управлений, которые, как считает следствие, получили рекордные 368 млн руб. в виде откатов за махинации с контрактами для поставок кухонь и столового оборудования.

Пожидаев — бывший офицер продовольственного управления Минобороны, он раскрыл схему правоохранителям, поясняет «Коммерсантъ». По данным следствия, он свел сотрудников управления с бизнесменом Алексеем Калитиным, который, заплатив военным многомиллионные взятки, обеспечил свои компании госзаказом.

СМИ узнали детали дела о рекордной взятке в Минобороны
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

За сотрудничество со следствием Пожидаев получил срок в особом порядке в январе 2022 года, при этом обвинение в коррупции с него сняли, приговорив в итоге по менее тяжкой статье.

Басманный суд Москвы в начале года признал его виновным в пособничестве превышению должностных полномочий с причинением крупного ущерба (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и отправил в колонию на три года и три месяца. Также с Пожидаева и еще одного фигуранта дела, экс-начальника отдела размещения государственного заказа Минобороны Александра Борувкова, взыскали совокупно 649,7 млн руб.

Теперь приговор Пожидаеву Мосгорсуд отменил, указав, что Басманный суд допустил существенные нарушения, которые носят «фундаментальный, принципиальный характер», исказили «саму суть правосудия» и повлияли на исход дела.

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В частности, Мосгорсуд установил, что Пожидаев после оглашения предъявленного ему обвинения заявил, что вину признает в полном объеме.

Однако, указывает Мосгорсуд, суд первой инстанции не убедился, что подсудимый понимает, в чем он обвиняется, и что он признает себя виновным именно в том преступлении, в котором его обвиняют: Пожидаеву не предложили дать показания по существу предъявленного ему обвинения, не допросили по тому преступлению, которое ему инкриминируется, и не установили, действительно ли он признает изложенные в обвинении обстоятельства преступления и мотивы. Таким образом, вывод суда первой инстанции о согласии Пожидаева с предъявленным обвинением не соответствует фактическим обстоятельствам дела, решил Мосгорсуд.

СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Кроме того, в описательно-мотивировочной части приговора Басманного суда обстоятельства совершенного Пожидаевым преступления «существенно отличаются от изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении», чего не должно быть при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, указал Мосгорсуд.

Уголовное дело отправили на пересмотр обратно в Басманный суд в ином составе, меру пресечения Пожидаеву заменили с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Помимо Пожидаева, фигурантами дела о взятке являются бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, которого обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК), а также его заместитель, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковник Александр Вакулин.

Также по делу проходит бывший главный эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, который, как считает следствие, способствовал тому, чтобы запросы по планируемым закупкам получили подконтрольные Калитину компании, писал ранее со ссылкой на источники «Коммерсантъ». По делу проходят также экс-начальник отдела размещения государственного заказа Минобороны Борувков и его заместитель Юрий Решетников, которые, как считают следствие, обеспечивали поддержку заявок компаний Калитина в тендерах.

Александра Борувкова ранее приговорили к пяти с половиной годам строгого режима и штрафу в размере 368 млн руб., Алексея Калитина — к пяти годам колонии строгого режима.

Дело в отношении сотрудников Минобороны во главе с бывшим начальником продуправления Александром Бережным рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, сообщал ранее «Коммерсантъ». Бережной, Вакулин и Решетников свою вину категорически отрицают, Гринюк признал вину и сотрудничает со следствием, писал ранее «Коммерсантъ».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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