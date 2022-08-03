Следователь заявил, что ректор «Шанинки» признал вину

Сергей Зуев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, сообщил следователь, передает ТАСС.

«Признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказал он.

Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко заявил РБК, что его подзащитный «занимал и занимает конструктивную позицию по делу». Он отметил, что не может разглашать детали предварительного следствия.

«Продолжаем настаивать, что Сергей Эдуардович не присваивал себе никакого имущества в ходе всех расследуемых событий. Надеемся, это в дальнейшем и будет установлено по уголовному делу», — сказал Кравченко.

Зуева обвиняли в хищении 21 млн руб. Его задержали в середине октября прошлого года, в середине ноября суд постановил заключить его под стражу в СИЗО. Ученого госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце. В начале декабря Зуеву стало плохо в Тверском суде, для него вызывали скорую помощь. В конце декабря ректора «Шанинки» перевели в гражданскую больницу для обследования, после чего вернули в СИЗО.

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