СК попросил перевести ректора «Шанинки» под домашний арест
Следствие попросило Тверской районный суд Москвы перевести обвиняемого в особо крупном мошенничестве ректора «Шанинки» и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного суда.
«Тверской районный суд рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения со стражи на домашний арест», — сказали в пресс-службе.
Заседание запланировано на 11:00 среды, 3 августа, уточнили в суде.
Сергея Зуева задержали 12 октября 2021 года. Его обвиняют в хищении 21 млн руб. и мошенничестве с трудоустройством сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. Ректор свою вину не признает. Вместе с ним по делу проходит бывшая замминистра просвещения и экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова.
После задержания Зуева отправили под домашний арест, но 9 ноября прошлого года Мосгорсуд перевел его в СИЗО, установив срок заключения под стражей до 7 декабря. Затем срок продлевали.
Защита обжаловала решение о помещении ученого в СИЗО. 9 июня Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда о переводе Зуева в СИЗО и направил судебный материал на новое рассмотрение. Тем не менее Московский городской суд оставил Зуева в СИЗО.
Адвокат Сергей Севрук указывал, что при вынесении решения суд «не учел, что у него нет никаких реальных доказательств» того, что Зуев может влиять на расследование или имеет намерение скрыться от следствия. Также суд оставил без внимания то, что у Зуева есть проблемы со здоровьем, указал юрист.
В конце октября 2021 года ученого госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце. 3 декабря Зуеву стало плохо в Тверском суде, ему вызывали скорую. В конце декабря его переводили в гражданскую больницу для обследования, а затем снова вернули в СИЗО.
Ранее 50 академиков РАН просили о переводе Зуева под домашний арест. С такой же просьбой обращалась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека также указывал на «отсутствие необходимости» содержать ученого за решеткой, учитывая состав преступления, который ему вменяется.