Суд отправил на пересмотр решение о переводе ректора «Шанинки» в СИЗО

Решение о переводе Сергея Зуева в СИЗО в ноябре принял Мосгорсуд. После этого защита просила смягчить меру пресечения, с такой же просьбой выступали академики РАН и Москалькова. Путин говорил, что не видит необходимости в аресте

Сергей Зуев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Второй кассационный суд отменил апелляционное постановление Мосгорсуда, которым ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили РБК в суде.

«Судебный материал по ходатайству об избрании меры пресечения направлен на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе суда», — уточнили в пресс-службе.

Адвокат Зуева Сергей Севрук сообщил, что до вынесения нового решения о мере пресечения ректор «Шанинки» останется в СИЗО, передает ТАСС.

Решение, которое суд отправил на пересмотр, было принято Мосгорсудом 9 ноября 2021 года. Первоначальный срок содержания под стражей заканчивался 7 декабря того же года, однако арест с тех пор неоднократно продлевали.

Защита ходатайствовала о замене меры пресечения на более мягкую, указывая на ухудшение состояния здоровья Зуева. С такой же просьбой к президенту Владимиру Путину обратились 59 академиков и членов-корреспондентов РАН. Они указали на то, что Зуев за год перенес три операции и нуждается во врачебном контроле. Заменить Зуеву меру пресечения призывала и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«Что касается изменения меры пресечения тому человеку, о котором вы сказали, из «Шанинки», надо посмотреть. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — говорил в декабре Путин.

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Однако несмотря на это Мосгорсуд оставил Зуева в СИЗО.

Ректор «Шанинки» проходит по делу бывшего замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой о предполагаемых хищениях при заключении госконтрактов на реализацию проекта «Учитель будущего» в 2019 году. «Шанинка» была подрядчиком «Учителя будущего».

В ноябре Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие считает, что он участвовал в заключении фиктивных трудовых договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения, которые в действительности не выполняли работу, но получали деньги. Ректор не признал свою вину.