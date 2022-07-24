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Белгородский губернатор продлил режим высокой террористической опасности

Белгород, Россия
Белгород, Россия (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Высокий, желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 8 августа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

До этого же срока глава области продлил постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Гладков отметил, что Министерство обороны, МЧС, пограничники и другие силовые структуры выполняют свою работу по обеспечению безопасности. Он призвал жителей обращаться к властям, если они услышали беспилотник или увидели подозрительный предмет либо странное поведение незнакомых людей.

Белгородская область продлила действие режима террористической опасности
Политика

Повышенный уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Власти ввели его на фоне военной операции России на Украине и случаев обстрела населенных пунктов, а затем не раз продлевали на разрешенный законом срок в две недели.

За последние 14 дней губернатор сообщал об обстрелах дважды. 15 июля он заявил, что на здание библиотеки в городе Грайворон, который находится в 9 км от границы с Украиной, с квадрокоптера сбросили взрывное устройство.

Еще через пять дней он рассказал об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. В Нехотеевке погиб местный житель, пострадали четыре дома, забор и сельский клуб. В Журавлевке видимых повреждений не было.

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