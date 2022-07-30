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В школах начнут проводить классные часы о российских ценностях

К традиционным российским ценностям в стратегии нацбезопасности России относятся среди прочего крепкая семья, приоритет духовного над материальным, коллективизм, историческая память и преемственность поколений
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В предстоящем учебном году во всех российских школах начнут проводить классные часы, посвященные ценностям российского общества, которые закреплены в стратегии национальной безопасности, рассказал ТАСС начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Речь идет о проекте «Разговоры о главном» — это цикл внеурочных занятий, который Минпросвещения запускает с сентября. Главными темами на них станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.

«С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах», — сообщил Новиков.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По его словам, для запуска «Разговоров о главном» в августе Минпросвещения проведет подготовку учителей, уроки будут вести классные руководители. Формат классных часов будет зависеть от возраста школьников.

«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — сказал Новиков.

Российским традиционным ценностям посвящен один из разделов стратегии национальной безопасности России. Там говорится, что к ним, в частности, относятся патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, коллективизм, историческая память и преемственность поколений.

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В документе также перечислены способы защиты российских духовно-нравственных ценностей. Среди них: укрепление гражданского единства, защита исторической правды, укрепление института семьи, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, поддержка религиозных организаций традиционных конфессий и др.

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Теги
Кирилл Соколов
патриотическое воспитание Минпросвещения образование школы
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