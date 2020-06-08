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СМИ узнали о планах Минтруда внести изменения при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при трудоустройстве на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.

В отчете говорится, что такая идея обсуждается в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

На сегодняшний день российское трудовое право не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. Оформление на работу российских граждан и иностранных мигрантов на рядовые должности практически не отличается. Однако государство регулирует численность последних, устанавливая допустимую долю сотрудников-иностранцев для ряда отраслей экономики.

Например, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80% сотрудников. В компаниях, выращивающих овощи — до половины, а в аптеке работать иностранцам запрещено, отмечает издание.

Помимо этого, в документе говорится о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

По информации издания, в рамках консультаций также обсуждаются вопросы оптимизации порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в сфере трудовой миграции.

Теги: трудоустройство, граждане России, трудовые мигранты, Минтруд РФ, «Известия»
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