В Петербурге впервые за 8 лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ
В Кронштадте впервые за восемь лет отменили морскую часть парада ко Дню ВМФ, сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.
По словам источников «Фонтанки», в этом году торжественный парад пройдет в усеченном виде, а те корабли, которые уже прибыли было в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, петербургскую гавань покинули большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».
РБК направил запрос в Минобороны.
Главный военно-морской парад России традиционно проводится в последнее воскресенье июля — в день ВМФ. В этом году оно выпадает на 28-е число.
Идея ежегодного торжественного празднования Дня ВМФ принадлежит Петру I в честь победы над шведским флотом при Гангуте.
Первая тренировка к параду прошла на Неве 16 июля, вдоль набережных по-прежнему стоят военные корабли, отмечает «Фонтанка».
Официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось.
В прошлом году участие в параде приняли 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Строй кораблей тогда возглавлял парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века. Президент Владимир Путин тогда принял участие в параде, выступив с обращением к его участникам и гостям на Адмиралтейской набережной.
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