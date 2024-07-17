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В Петербурге впервые за 8 лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ

По словам источников «Фонтанки», те корабли, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В Кронштадте впервые за восемь лет отменили морскую часть парада ко Дню ВМФ, сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.

По словам источников «Фонтанки», в этом году торжественный парад пройдет в усеченном виде, а те корабли, которые уже прибыли было в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, петербургскую гавань покинули большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

РБК направил запрос в Минобороны.

Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии
Фотогалерея 

Главный военно-морской парад России традиционно проводится в последнее воскресенье июля — в день ВМФ. В этом году оно выпадает на 28-е число.

Идея ежегодного торжественного празднования Дня ВМФ принадлежит Петру I в честь победы над шведским флотом при Гангуте.

Первая тренировка к параду прошла на Неве 16 июля, вдоль набережных по-прежнему стоят военные корабли, отмечает «Фонтанка».

Официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось.

В прошлом году участие в параде приняли 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Строй кораблей тогда возглавлял парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века. Президент Владимир Путин тогда принял участие в параде, выступив с обращением к его участникам и гостям на Адмиралтейской набережной.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анастасия Серова
Санкт-Петербург парад День ВМФ Кронштадт
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