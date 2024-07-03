В США произошел взрыв на заводе-производителе Javelin и ракет Hellfire

Взрыв произошел на предприятии, производящем ракеты Hellfire и ПТРК Javelin. Оно принадлежит General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

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На оружейном заводе в штате Арканзас на юге США произошел взрыв, в результате погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести, передает ABC со ссылкой на представителя компании-собственника предприятия General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Беркли Уэйли.

«В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере двое получили ранения и один человек пропал без вести», — говорится в заявлении Уэйли.

ЧП произошло в Кэмдене на одном из предприятий General Dynamics. ABC отмечает, что его площадь составляет 880 тыс. кв. футов (около 82 тыс. кв. м), там производят ракеты класса «воздух-поверхность» Hellfire и противотанковые ракетные комплексы Javelin (такие поставляются Украине), а также различные минометные боеприпасы.

Компания General Dynamics была создана в 1952 году, это один из крупнейших оборонных холдингов США. Она производила танки, реактивные снаряды, подлодки, военные корабли, истребители и другую военную продукцию. В начале 1990-х компания распродала почти весь свой портфель предприятий, а затем снова начала расширять его. Сейчас у General Dynamics Ordnance and Tactical Systems 28 производственных площадок в США и Канаде. Среди выпускаемой на их предприятиях продукции есть элементы для ракет систем ПВО Patriot, ракет Stinger, крылатых ракет «Томагавк», дальнобойных ракет ATACMS и пр.

Менее месяца назад, 10 июня, взрыв произошел на оружейном заводе Mesko на юго-востоке Польши. В результате взрыва погиб сотрудник предприятия.

Этот завод производил оружие для украинской армии. В частности, в 2022 году он заключил с США сделку по продаже сотен штук переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun для поставки Украине, а в 2023-м Mesko отчитался о запуске совместного с Украиной производства 125-мм танковых боеприпасов для поставок ВСУ.

Весной в Европе прозвучали обвинения в адрес России в подготовке диверсий и поджогов. Например, в Германии в апреле арестовали Дитера С. — бывшего ополченца ДНР, который, как сообщала прокуратура, собирал данные о военных объектах (в том числе американских на территории ФРГ) и согласился совершить поджоги и взрывы на объектах промышленности и военной инфраструктуры, в частности, оружейных заводах, а также нарушить работу транспортных коридоров, где перевозят военные грузы. Целью атак должно было стать нарушение снабжения Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные обвинения «голословны» и их становится все больше.