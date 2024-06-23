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Военная операция на Украине ,  
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Кривой Рог охватило дымом и смогом после ЧП на коксохимзаводе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Город Кривой Рог в Днепропетровской области Украины охватило дымом и смогом после ЧП на местном коксохимическом заводе, передает издание «Страна.ua».

Утром 23 июня город затянуло смогом, местные жители заметили, что с территории коксохимического завода распространяется дым.

Позже украинская компания «Арселор», на чьем заводе ведется коксохимическое производство, сообщила, что около пяти часов утра на предприятии в Кривом Роге «произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы».

«Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства, и обеспечения безопасности работников», — говорится в заявлении компании (цитата по «Страна.ua»).

«АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.

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В ночь с 22 на 23 июня в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Она длилась около часа, с 4:38 до 5:39.

Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Харькове и Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в городе работали силы ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Кривой Рог Украина Днепропетровская область химзавод

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