В Польше произошел взрыв на оружейном заводе

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Мощный взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом в эфире RMF FM сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявска, передает Wyborcza.

«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», — сказала она, добавив, что в результате инцидента могут быть погибшие. В настоящее время на месте работает пожарная команда и вертолет санитарной авиации.

Помощник комиссара в местном управлении полиции Ярослав Гвоздзь в разговоре с Wyborcza уточнил, что в результате взрыва погиб 59-летний сотрудник предприятия. Как отмечает газета, за последние три года на предприятии произошло еще два взрыва. В обоих случаях комиссия исключала фактор диверсии.

Mesko — польский оружейный завод с более чем 100-летней историей. Во времена СССР там в том числе производилась гражданская продукция, включая велосипеды, подшипниковые станки, текстильные машины и ткацкие станки, счетные машины, электронные калькуляторы и др. В начале 1990-х годов завод прошел процесс реструктуризации и вновь сосредоточился на производстве оружия. В настоящее время Mesko входит в состав Polska Grupa Zbrojeniowa SA и производит в основном ракеты и боеприпасы.

В середине мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики, которые якобы были связаны с Россией.