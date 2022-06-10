Росстат зафиксировал резкое снижение смертности от COVID
Уровень смертности после заражения коронавирусом в России в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,1%, говорится в имеющихся у РБК материалах Росстата.
Всего в апреле 2022 года умерли 9,27 тыс. человек, у которых заражение было либо подтверждено, либо вероятно, в то время как годом ранее — почти 16 тыс. человек. В марте от COVID-19 и сопутствующих факторов в России умерли 30,5 тыс. человек, отмечает Росстат.
В феврале 2022 года Росстат сообщал о резком росте смертности из-за COVID-19. Общее число умерших c коронавирусом (независимо от того, был ли он основной причиной или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тыс. человек.
Всего за период с января по апрель в России, по данным Росстата, умерли 731,3 тыс. человек (вне зависимости от причины), что на 20,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава Минздава Михаил Мурашко заявил 10 июня, что общий показатель смертности в России к настоящему времени опустился до уровня ниже, чем до пандемии коронавируса. «Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна <...> вернулась к допандемийным [показателям], точнее ниже допандемийного [показателя]», — Мурашко на приеме по случаю выборов в Российскую академию наук (цитата по ТАСС).
Он также напомнил, что в числе национальных целей развития одной из основных является повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.