В России за сутки выявили 3 285 заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:
- Москва (396);
- Санкт-Петербург (257);
- Московская область (249);
- Ростовская область (116);
- Воронежская область (103).
За тот же срок с инфекцией госпитализировали 1112 пациентов по всей стране. Чаще других лечиться под наблюдением медиков отправляли жителей Москвы (110), Челябинской области (54), Санкт-Петербурга (53), Татарстана (50) и Чувашии (45).
За сутки выздоровели 3 488 заразившихся коронавирусом россиян, 51 человек умер.
Накануне оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России упал до 18,6%. Этот показатель отражает численность привитых и ревакцинированных, а также переболевших от всего взрослого населения.
В тот же день Роспотребнадзор принял решение отменить все действующие в стране антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, соответветствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещал вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.