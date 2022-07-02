В России за сутки выявили 3 285 заразившихся коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:

Москва (396);

Санкт-Петербург (257);

Московская область (249);

Ростовская область (116);

Воронежская область (103).

За тот же срок с инфекцией госпитализировали 1112 пациентов по всей стране. Чаще других лечиться под наблюдением медиков отправляли жителей Москвы (110), Челябинской области (54), Санкт-Петербурга (53), Татарстана (50) и Чувашии (45).

За сутки выздоровели 3 488 заразившихся коронавирусом россиян, 51 человек умер.

Накануне оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России упал до 18,6%. Этот показатель отражает численность привитых и ревакцинированных, а также переболевших от всего взрослого населения.

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В тот же день Роспотребнадзор принял решение отменить все действующие в стране антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, соответветствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещал вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.