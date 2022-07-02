Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Игроки «Колорадо» второй раз уронили Кубок Стэнли Спорт, 12:09
«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на пингвиненка Лоло Технологии и медиа, 12:02
Как британский инженер воссоздал переход Ганнибала через Альпы на слонах Социальная экономика, 12:00
Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович Спорт, 11:57
В России за сутки выявили 3 285 заразившихся коронавирусом Общество, 11:52
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 11:44
В Хакасии нашли пропавший частный вертолет Общество, 11:28
Каспарайтис заявил о весомой разнице в классе Знарка и состава «Ак Барса» Спорт, 11:23
Власти Узбекистана заявили о попытке захвата органов власти протестующими Политика, 11:10
Клуб НХЛ заявил о начале расследования задержания вратаря сборной России Спорт, 11:05
Сирийское агентство сообщило о ракетном ударе со стороны Израиля Политика, 11:01
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 11:00
Кого и почему НАТО считало своими угрозами. Видео Политика, 11:00
Каменский усомнился в успешности «Ак Барса» под руководством Знарка Спорт, 10:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили 3 285 заразившихся коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:

  • Москва (396);
  • Санкт-Петербург (257);
  • Московская область (249);
  • Ростовская область (116);
  • Воронежская область (103).

За тот же срок с инфекцией госпитализировали 1112 пациентов по всей стране. Чаще других лечиться под наблюдением медиков отправляли жителей Москвы (110), Челябинской области (54), Санкт-Петербурга (53), Татарстана (50) и Чувашии (45).

Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений
Общество
Фото:Павел Кассин / ТАСС

За сутки выздоровели 3 488 заразившихся коронавирусом россиян, 51 человек умер.

Накануне оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России упал до 18,6%. Этот показатель отражает численность привитых и ревакцинированных, а также переболевших от всего взрослого населения.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи

В тот же день Роспотребнадзор принял решение отменить все действующие в стране антиковидные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, соответветствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещал вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Теги
коронавирус заболеваемость
Материалы по теме
Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений
Общество
В России сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Число заражений COVID-19 за сутки достигло минимума с начала пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter