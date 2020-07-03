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Бизнесмена из «списка Титова» отпустили под подписку после письма Путину

Дмитрий Зотов
Дмитрий Зотов (Фото: rzdtvru / Youtube)

Бывшему гендиректору компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову, задержанному и арестованному после возвращения из-за границы, изменили меру пресечения. Как сообщает пресс-служба МВД, вместо ареста следователь выбрал для него подписку о невыезде.

«Данное решение принято с учетом гарантий Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Адвокат Зотова Дмитрий Григориади подтвердил РБК, что его доверитель был освобожден.

Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — это список бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию под гарантию разбирательства без ареста по приезду. Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня и был задержан сотрудниками МВД; на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.

Титов написал об этом деле письмо президенту Владимиру Путину, после чего глава государства поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такое поручение действительно было. «Мы традиционно переписку не комментируем, я лишь могу сказать, что Титов, как омбудсмен, действительно проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей... Действительно, он [Зотов] сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией», — сказал он.

Материал дополняется.

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