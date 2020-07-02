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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент поручил генпрокурору Игорю Краснову рассмотреть причины ареста экс-главы компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входящего в «лондонский список» Бориса Титова. Такие аресты дискредитируют гарантии омбудсмена, считает Титов
Владимир Путин и Игорь Краснов
Владимир Путин и Игорь Краснов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК). В аппарате Титова подтвердили, что такое письмо было направлено. Подлинность резолюции подтвердил источник, близкий к Кремлю.

Зотов входит в так называемый «лондонский список» Титова — это список бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию под гарантию разбирательства без ареста по приезде. Он прилетел в Москву из Риги 10 июня и был задержан сотрудниками МВД; на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.

Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы, напомнил Титов в письме президенту. По программе «лондонского списка» в Россию уже вернулись 11 бизнесменов. «В то же время данная программа в последнее время дискредитируется вследствие проявляемой в отдельных случаях необоснованной позиции следственных органов по применению в отношении фигурантов уголовных дел чрезмерных мер принуждения, в том числе вопреки мнению органов прокуратуры», — сказано в письме Титова.

Он напомнил, что перед своим возвращением Зотов уведомлял следствие о готовности сотрудничать. А до этого суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа».

Эта ситуация «приводит к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в Российской Федерации без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу», полагает Титов. Он попросил главу государства поручить Генпрокуратуре и следственным органам взять под особый контроль обоснованность арестов бизнесменов, возвращающихся в Россию для участия в следственных действиях.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Генпрокуратуру.

«Зотова надо освобождать, и мы не отступим», — сказал РБК Титов. Ранее он заявил о приостановке возвращения в Россию подследственных предпринимателей, назвав главной причиной пандемию коронавируса.

Дело Зотова

«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Ее лизинговый портфель на начало 2020 года составил 216 млрд руб. Компания с 2019 года принадлежит через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД на общественных началах и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру, но вменяемое Зотову хищение было, предположительно, совершено в период, когда компанией управлял пенсионный фонд РЖД «НПФ «Благосостояние».

Дело против Зотова расследует управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, оно основано на заявлении действующего руководства «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей.

По версии следствия, в период работы Зотова «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову компанией «Инвест-актив» сделку, в результате которой были по заниженной стоимости отчуждены более тысячи принадлежащих компании вагонов и она понесла ущерб. Следствие оценивает его в 395 млн руб., а сама «Трансфин-М» — в сумму, совпадающую со стоимостью вагонов — 2,8 млрд руб. При этом Зотов и его защита указывают, что большую часть стоимости компания-покупатель за вагоны уплатила.

«Зотов продал высоколиквидные активы, которые не планировались к продаже, сфальсифицировав для этого необходимые документы. Тем самым речь идет не просто о продаже активов по заниженной стоимости», — заявил РБК представитель «Трансфин-М», добавив, что «обращение компании в правоохранительные органы связано с превышением полномочий бывшего генерального директора, поэтому попытка рассмотрения дела Зотова в предпринимательской плоскости вызывает у «Трансфин-М» удивление».

Возражения прокурора

Против ареста Зотова возражали не только он сам и его адвокат Дмитрий Григориади, но и прокуратура. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, подтвердил законность заключения Зотова под стражу, отклонив апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры.

Представитель последней Никита Литке на заседании указывал, что за 10 месяцев следствия прокуратура до сих пор не подтвердила сам факт причинения ущерба «Трансфин-М»: данные о нем основываются только на утверждениях потерпевших, а соответствующая экспертиза была назначена совсем недавно. Более того, «Инвест-актив» успела за них перечислить «Трансфин-М» более 2 млрд руб. — это, по мнению прокурора, доказывает отсутствие преступного умысла у ее бенефициаров. Совершенные Зотовым действия, согласно позиции надзорного ведомства, «проистекали из его должностных обязанностей».

Литке указал, что в случае избрания более мягкой меры пресечения у Зотова не будет возможности скрыться или повлиять на свидетелей. А его отъезд за рубеж необязательно был связан с попыткой избежать уголовного преследования, поскольку «закон не обязывает гражданина РФ проживать по месту регистрации».

«Я заверяю суд в том, что приехал, чтобы участвовать во всех необходимых следственных действиях, и я сделал это по собственной воле», — заявил сам Зотов, попросив смягчить ему меру пресечения. Адвокат Григориади предлагал освободить Зотова под залог в 5 млн руб. и указывал на предпринимательский характер вменяемого ему преступления (который означает, что он не подлежит аресту) и на то, что в основе дела лежит по сути гражданско-правовой спор: «Трансфин-М» могла оспорить сделку в арбитражном суде, но не подала никакой претензии.

«Это деятельность преступная, переводить ее в гражданско-правовую плоскость не надо», — возражал представитель признанной потерпевшей компании Игорь Граматиков. Он объяснил, что компания приравнивает ущерб к полной стоимости вагонов из-за того, что они были отчуждены «помимо воли акционеров, с нарушением корпоративных процедур, с фальсификацией протокола кредитного комитета», при этом впоследствии отдельные листы соответствующего договора были подделаны, поскольку изначально возможность выкупа вагонов предусмотрена не была, рассказал Граматиков.

Согласно его позиции, Зотов «скрывался, злостно уклонялся от явки» в следственный орган, нарушил подписку о невыезде, выехав за рубеж, он «склонен к совершению преступлений» и продолжает получать «преступный доход» от сдачи похищенных вагонов в аренду, а значит, обладает «финансовой возможностью организовывать противодействие следствию».

Авторы: Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Игорь Краснов, Борис Титов, Владимир Путин
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