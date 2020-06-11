Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из «списка Титова»

Суд отправил под стражу экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, которому вменяется хищение 395 млн руб. Накануне он вернулся в Россию в качестве члена «лондонского списка» Бориса Титова

Дмитрий Зотов (Фото: «Трансфин-М»)

Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб., описал ситуацию Хуруджи.

10 июня Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. «Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию, с момента как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — сообщил Хуруджи.

Зотова уведомили, что по возвращении в Россию он будет обязан выдержать двухнедельный карантин, однако вместо карантина он был задержан в аэропорту и доставлен в ИВС, добавил омбудсмен. «Это не первый случай [когда силовики добиваются ареста возвращенцев в рамках «лондонского списка»], у нас такие случаи были, они, как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались», — отметил омбудсмен.

В суде представитель прокуратуры возражал против ареста бизнесмена, подчеркивая, что достаточно более мягкой меры пресечения, рассказал Хуруджи. Прокурор также поинтересовался у следствия, проводилась ли по делу экспертиза для оценки ущерба для «Трансфин-М», и выяснилось, что следствие спустя десять месяцев работы лишь намерено ее назначить. «Более того, несколько недель назад следователь ходатайствовал о заочном аресте Зотова, и суд в этом отказал, оставив меру пресечения в виде обязательства о явке», — подчеркнул Хуруджи.