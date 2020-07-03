Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

Ограничение будет действовать до конца 2020 года. Также в детских отрядах должно быть не более половины детей от проектной вместимости, а кровати в спальнях должны быть расставлены с учетом социальной дистанции

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Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Соответствующие санитарно-эпидемиологические правила опубликованы на портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе.

Исключения будут сделаны только для тех, кто проживает в Арктической зоне. Кроме того, дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, в детских группах или отрядах должно быть не больше 50% детей от проектной вместимости. Не допускается организация детского палаточного отдыха.

Между сменами должно быть оставлено не менее двух дней. Детские кровати и спальные места для сотрудников лагеря должны быть расставлены с соблюдением дистанции в 1,5 м. При этом дети из одного отряда могут есть в столовых без учета дистанции, говорится в санитарно-эпидемиологических правилах.