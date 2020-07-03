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Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

Ограничение будет действовать до конца 2020 года. Также в детских отрядах должно быть не более половины детей от проектной вместимости, а кровати в спальнях должны быть расставлены с учетом социальной дистанции
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Соответствующие санитарно-эпидемиологические правила опубликованы на портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе.

Исключения будут сделаны только для тех, кто проживает в Арктической зоне. Кроме того, дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, в детских группах или отрядах должно быть не больше 50% детей от проектной вместимости. Не допускается организация детского палаточного отдыха.

Между сменами должно быть оставлено не менее двух дней. Детские кровати и спальные места для сотрудников лагеря должны быть расставлены с соблюдением дистанции в 1,5 м. При этом дети из одного отряда могут есть в столовых без учета дистанции, говорится в санитарно-эпидемиологических правилах.

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Помимо этого, Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе между разными отрядами и в присутствии родителей.

Также лагерям предписано определить алгоритм организации медпомощи, в котором должны быть указаны организации инфекционного профиля или учреждения, перепрофилированные под оказание такой помощи, «для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации».

В правилах Роспотребнадзора также прописаны необходимые требования к организации перевозки детей в лагеря или на экскурсии. Так, все поверхности транспортных средств должны быть дезинфицированы, водителям необходимо будет пройти осмотр, также они должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Ранее в пятницу власти Крыма запретили лагерям полуострова принимать организованные детские группы из других регионов.

Путин поручил определить сроки и условия приема детей в летние лагеря
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В мае Минпросвещения рекомендовало начать принимать детей в лагеря с 1 июля, однако отмечало, что окончательное решение о начале летней кампании детского отдыха будут принимать регионы в зависимости от эпидемической ситуации.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева сообщала, что летом готовы будут открыться только 33,3 тыс. организаций детского отдыха, тогда как до пандемии предполагалось, что их будет около 45 тыс.

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус говорил телеканалу РБК, что из-за пандемии могут закрыться до трети детских лагерей. Джеус назвал ситуацию тревожной и выразил мнение, что она должна обсуждаться «на самом высоком правительственном уровне».

Автор: Мария Лисицына
Теги: детские лагеря, Роспотребнадзор
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