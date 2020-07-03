В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

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В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.

«Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию

Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.) до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте указа.

Кроме того, организациям, которые включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, кроме детей из Крыма и Севастополя.

В предыдущем указе Аксенова от 23 июня деятельность детских лагерей приравнивалась к курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха и кемпингам. Их обязали для возобновления деятельности направлять правительству региона обязательства установленной формы. При этом никаких исключений для деятельности детских лагерей в указе предусмотрено не было.