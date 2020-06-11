Путин поручил определить сроки и условия приема детей в летние лагеря

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, упростить получение нужных документов.

Мера входит в список поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса, опубликованный на сайте Кремля.

«Определить сроки и условия приема детей в детские оздоровительные организации в летний период 2020 года, обеспечив упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских», — говорится в поручении.

Срок его выполнения — до 20 июня 2020 года.