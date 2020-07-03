Правозащитники вычислили «индекс запрета пыток» для постсоветских стран
Белоруссия набрала отрицательное количество баллов и заняла последнее место в «индексе запрета пыток», который рассчитали правозащитные НКО для восьми стран — членов ОБСЕ. Максимальный уровень соблюдения запрета пыток показали Молдавия и Украина; Россия в рейтинге стран заняла промежуточное положение, уступив Киргизии, свидетельствуют данные индекса, которые предоставили РБК в фонде «Общественный вердикт».
Индекс был разработан по инициативе рабочей группы по борьбе с пытками платформы «Гражданская солидарность» — это коалиция, объединяющая около 100 НКО из региона ОБСЕ. Методологию разрабатывали «Общественный вердикт» и Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов. Из российских НКО в расчетах участвовал также Комитет против пыток.
Молдавия набрала в индексе 121,26 балла, Украина — 107,83, Армения — 93,77. Россия набрала 0,81 балла, и ее опередила Киргизия с 9,45 баллами. В число стран, которым присвоили отрицательные значения, вошли Казахстан (-3,04), Таджикистан (-10,79) и Белоруссия (-94,2).
Разработчики индекса учитывали более 60 показателей, отражающих то, как государства предотвращают пытки и как реагируют на них, рассказала РБК руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова. Это такие показатели, как количество заявлений, уголовных дел и приговоров о пытках, число решений международных органов, фиксирующих проблему пыток в стране.