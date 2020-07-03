Правозащитники вычислили «индекс запрета пыток» для постсоветских стран

Правозащитники учитывали, есть ли в национальном Уголовном кодексе отдельная статья о пытках, прописан ли в законе принцип недопустимости доказательств, полученных под пытками, какие гарантии предусмотрены для сообщивших о пытках, а также для любых задержанных и подследственных. Индекс также отражает, ратифицировала ли страна международные правовые акты, есть ли в стране специальный орган, расследующий пытки, и какие у него ресурсы.

Если эти показатели не выражаются в абсолютных цифрах (как количество уголовных дел, число профильных следователей или бюджеты), то им присваивается определенный вес в зависимости от их важности. «Например, криминализация пытки как отдельного должностного преступления — это очень важный компонент, и мы ему присваиваем вес в 10 баллов», — пояснила Новикова. Если того или иного компонента борьбы с пытками в стране нет или он неэффективен, то вес соответствующего ему значения вычитается из общей суммы баллов.

Например, в лидирующей Молдавии есть прямой законодательный запрет пыток, уголовное наказание за них, существует спецбюро при прокуратуре по расследованию пыток, где работают 53 следователя, возбудивших в прошлом году 86 уголовных дел. В России нет специального состава УК о пытках (чаще всего их квалифицируют по ч. 3 ст. 286 УК — как превышение должностных полномочий с применением насилия). Открытых данных по работе следствия с делами о пытках нет. Также, по мнению правозащитников, в России не соблюдаются необходимые процессуальные гарантии — например, не работает норма о немедленном извещении адвоката сразу после фактического задержания человека.

«Основное ограничение индекса в том, что во многих странах очень плохая ситуация с открытыми данными. Если бы они были, то и позиции этих стран в рейтинге были бы выше. Это само по себе говорит о том, что такой элементарный шаг для борьбы с пытками, как информирование, страной не сделан. И Россия тоже, к сожалению, в числе стран, которые не могут наладить адекватную статистику, которая необходима, чтобы понимать, что происходит в стране с пытками», — сказала Новикова. По ее словам, замеры будут ежегодными: «Мы надеемся, что индекс будет расширяться и к нему будут подключаться другие страны».

«Нам кажется важным привлечь внимание к проблематике пыток как должностных лиц, так и общества в каждой из стран, которые участвовали в этом замере», — сказала РБК директор «Общественного вердикта» Наталия Таубина. По ее словам, в ближайшее время правозащитники подготовят по каждой из восьми стран более содержательные обзоры, а затем вступят в переговоры с ОБСЕ. «Наша цель — чтобы были обновлены обязательства, которые приняты в системе ОБСЕ в рамках запрета пыток, и чтобы разрабатывались более эффективные механизмы для сокращения практики пыток», — пояснила Таубина.

РБК направил запрос в Минюст России.