Уволенного за фото в морге полицейского отказались задерживать за пытки

Михеенко на допросах рассказывал, что ему с приятелем перекрыл путь автомобиль, вышедшие из него сотрудники Росгвардии схватили Михеенко, сорвали с его спины рюкзак (что с рюкзаком происходило далее, Михеенко, по его словам, внимательно отследить не мог) и досмотрели его одежду, ничего подозрительного не обнаружив. Через полчаса на место прибыли оперативники местного ОМВД, среди которых был Вячеслав Горнеев.

Михеенко и его друга отвезли в отдел и развели по разным кабинетам. Там Горнеев и другой оперативник Федор Лазарев продемонстрировал студенту якобы вытащенный из его рюкзака черный пакет. Также в карманы джинс Михеенко полицейские, с его слов, положили два свертка из черного скотча, которые затем «нашли» в присутствии понятых.

Когда понятые ушли, Горнеев и Лазарев потребовали у задержанного признательных показаний. Тот отказался, и его ударили в живот. «Горнеев, сбросив пепел с горящей сигареты, которая находилась у него в правой руке, поднес ее к моему правому глазу, от чего у меня опалились ресницы, затем провел по правому веку и в конце потушил сигарету о запястье кисти моей правой руки», — рассказывал Михеенко следствию.

После этого, с его слов, Лазарев, Горнеев и «мужчина № 3» не менее 30 раз ударили лежащего Михеенко в туловище, голову, пах, ноги и челюсть (при этом «больше всего наносил удары Горнеев», заявил задержанный), угрожали «замочить» его из пистолета, Горнеев засовывал Михеенко в рот скомканный лист бумаги А4, давил ему подставкой для пишущих ручек в область за мочкой уха, а Лазарев нанес задержанному удар в голову резиновой дубинкой, из-за чего он начал терять сознание. Согласно показаниям Михеенко, полицейские отнесли его в туалет, где натянули найденный в его рюкзаке презерватив на резиновую дубинку и провели ею по ягодицам, угрожая изнасилованием, а затем несколько раз макнули головой в унитаз и раковину, наполненную водой. У страдающего астмой Михеенко, по его словам, началось «что-то вроде приступа».

Полицейские, по воспоминаниям Михеенко, дали ему выпить некую жидкость, похожую по вкусу «на противное лекарство», а затем доставили Михеенко в городскую поликлинику № 79, где ему оказали помощь, а заодно провели медосвидетельствование на предмет наркотического опьянения. В его моче нашли следы каннабиноидов.

На следующий день следователь Дарья Мельник попыталась допросить Михеенко; во время допроса ему стало плохо, однако вызванную адвокатом бригаду скорой помощи в отдел не пустили «по личному указанию начальника следственного отдела Пасюры Алексея», утверждал Михеенко. В качестве меры пресечения суд избрал Михеенко домашний арест. На следующий день мать вызвала ему скорую, и он был госпитализирован в Первую градскую больницу (ГКБ № 1 Им. Н. И. Пирогова).

В октябре 2017 года судья Хорошёвского суда Москвы Виктория Котенева приговорила Михеенко к семи годам колонии строгого режима, сейчас он продолжает отбывать наказание в колонии в Тульской области, сообщил РБК Хромов из «Комитета против пыток».

Дело против полицейских

Михеенко впервые пожаловался на пытки вскоре после своего задержания, однако следственное управление СКР по Юго-восточному округу Москвы возбудило дело о превышениях полномочий только спустя два года и после нескольких отказов. Данные о том, что Михеенко получил многочисленные неопасные травмы «твердым тупым предметом», подтверждаются медицинскими документами и результатами судмедэкспертизы. Так, в Первой градской Михеенко лечили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и множественные гематомы на ногах, при этом в качестве причины травм в карточке были указаны «драка» и «избиение неизвестными».

На допросах в СКР все полицейские, в том числе Горнеев и Лазарев, отрицали применение силы к Михеенко. Начальник угрозыска заявил, что не использовал в отношении него спецсредства, «запрещенные методы психологического воздействия», не наносил ему ударов и не видел у него никаких телесных повреждений. Он также утверждал, что Михеенко предлагал ему деньги за освобождение от уголовной ответственности.

Осенью 2019 года дело о превышении полномочий прекратили за отсутствием события преступления, однако в январе возобновили и сейчас оно формально расследуется, сказал РБК Хромов. Но обвиняемых или подозреваемых в деле нет, как и потерпевшего: и полицейский Горнеев, и задержанный Михеенко пока остаются в статусе свидетелей.

Сведения, что Горнеев применял пытки, попадали в СМИ в связи с другим делом — задержанного за наркотики корреспондента телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева. На это дело обращали внимание политики Дмитрий Гудков и Сергей Шаргунов, сюжеты об «оборотнях в погонах», где фигурировал Горнеев, выходили на «России 24» и на RT. Тем не менее, Горнеев продолжал работать в полиции до марта этого года, когда сделал селфи с подчиненной в столичном морге.

РБК направил запросы в СКР и в ГУ МВД Москвы.