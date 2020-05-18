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В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

Нижнекамский городской суд
Нижнекамский городской суд (Фото: Сервис Google Street View)

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших. После пыток один из пострадавших покончил с собой.

Пятерых полицейских в Нижнекамске приговорили в общей сложности к 40 годам лишения свободы, подтвердили РБК в пресс-службе Нижнекамского городского суда. «Всего было три статьи: 286, ч. 3, пункты а, б, в (превышение должностных полномочий); 110, ч. 2, пункты а, г (доведение до самоубийства) и 290 ч. 5 пункт б (получение взятки)», — сказал представитель суда.

Случай, за который вынесли приговор полицейским, произошел в 2017 году. Оперуполномоченные Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев потребовали от задержанного, 22-летнего Ильназа Пиркина, признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Причиной этого правозащитники назвали попытку повысить статистические показатели. Чтобы добиться от молодого человека признания, они начали его пытать. Как выяснили следователи, к нему применили пытку «слоником» — при этом ему на голову надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха.

После случившегося Пиркин покончил с собой. Перед смертью он записал на телефон видео, в котором рассказал о пытках.

Согласно материалам дела, осужденные полицейские применяли пытки по меньшей мере еще к трем людям. Двух из них они пытались таким образом заставить взять на себя вину за суицид Пиркина. В ноябре 2017 года их арестовали, обвинив в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Рахимова суд приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима, Филинова — к семи годам и трем месяцам заключения, Миндубаева — к шести годам и трем месяцам в колонии. Их руководитель, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил девять лет в колонии общего режима. К восьми годам приговорили также соучастника преступления Михаила Логачева.

Еще одним фигурантом дела стал работавший с оперативниками стажер Ильнар Гарипов. Он скрылся от следствия, его дело выделено в отдельное производство.

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Участник одиночного пикета в поддержку фигурантов дела &laquo;Сети&raquo;

В декабре 2019 года в Южно-Сахалинске суд утвердил обвинительные приговоры в отношении трех сотрудников полиции, которые пытали задержанную женщину. Чтобы добиться от нее признательных показаний, оперуполномоченные с 13 до 22 часов ограничили ее в движениях и пытали: били, применяли электрошокер, перекрывали воздух при помощи пакета и угрожали изнасилованием.

Теги: полиция, пытки, Татарстан, новости РБК
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