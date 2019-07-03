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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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В Иркутской области нашли еще пятерых пропавших без вести из-за паводка

Поисково-спасательные бригады установили местонахождение еще пятерых пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

«Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Накануне, 2 июля, сотрудникам МЧС удалось установить местонахождение четырех человек из 17 пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области.

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В ведомстве также сообщили, что из 18 погибших 13 человек — это жители города Тулун. Еще четверо проживали в Нижеудинском районе, один — в Тайшетском районе. Детей среди них нет, уточнили в МЧС.

Причиной паводка в Иркутской области, который начался на прошлой неделе, стали обильные дожди и последующее повышение уровня воды в реках. В результате наводнения пострадали 96 населенных пунктов. В зоне затопления, по данным МЧС, оказались более 3 тыс. домов, в которых живут почти 10 тыс. человек.

Теги: Иркутская область, МЧС, пропавшие без вести, паводок
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