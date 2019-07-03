В Иркутской области нашли еще пятерых пропавших без вести из-за паводка

В Иркутской области нашли еще пятерых пропавших без вести из-за паводка

Поисково-спасательные бригады установили местонахождение еще пятерых пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

«Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Накануне, 2 июля, сотрудникам МЧС удалось установить местонахождение четырех человек из 17 пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области.

В ведомстве также сообщили, что из 18 погибших 13 человек — это жители города Тулун. Еще четверо проживали в Нижеудинском районе, один — в Тайшетском районе. Детей среди них нет, уточнили в МЧС.